Сьогодні багато хто з нас переглядає свої косметичні колекції. Насамперед це пов'язано з тим, що ми відмовилися від застосування російської та білоруської продукції. Є й інші причини. У когось виникли фінансові труднощі та немає можливості купувати елітні засоби з каталогів популярних європейських і американських брендів. Але чимало й тих, хто хотів би підтримати вітчизняного виробника. Саме для них ми підготували короткий огляд відомих українських марок.

Розташування брендів у нашому рейтингу найкращої доглядової косметики не варто сприймати, як результат маркетингового дослідження, в якому враховуються успішність марки, її популярність у світі та в Україні. Наше завдання полягає в іншому. Ми хочемо познайомити вас із пропозиціями вітчизняних компаній, до каталогу яких входить хороша косметика https://makeup.com.ua/ з натуральним складом.

Ми навмисно не використовуємо в нашому списку цифри, а розміщення у верхній або нижній його частині не є оцінною характеристикою конкретного виробника та його товарів.

Хороша косметика з натуральним складом: що нам пропонують вітчизняні виробники

White Mandarin. Бренд входить до каталогу компанії CHOICE. Марка пропонує хорошу косметику для шкіри та волосся на основі рослинних компонентів - натуральних олій, пептидів, вітамінних комплексів, екстрактів петрушки, алое, шавлії, бузини, розмарину, морських водоростей. У формули гігієнічних засобів входять поверхнево-активні речовини, отримані в результаті перероблення кокосової або мигдалевої олії. Для ароматизації використовують ефірні олії та запашні водні витяжки.

Бренд входить до каталогу компанії CHOICE. Марка пропонує хорошу косметику для шкіри та волосся на основі рослинних компонентів - натуральних олій, пептидів, вітамінних комплексів, екстрактів петрушки, алое, шавлії, бузини, розмарину, морських водоростей. У формули гігієнічних засобів входять поверхнево-активні речовини, отримані в результаті перероблення кокосової або мигдалевої олії. Для ароматизації використовують ефірні олії та запашні водні витяжки. Vigor. Найкраща косметика для тих, хто віддає перевагу хорошим натуральним рецептурам з делікатною дією. У формули пропонованих кремів і масок для обличчя і тіла входить не менше 95% компонентів натурального походження. На сайті бренду зазначено, що компанія співпрацює з науково-дослідними інститутами Франції, Швейцарії, Великої Британії та використовує їхні розробки для складання рецептур. Фірмові інгредієнти – ягоди годжі, олії таману, обліпихи, авокадо, кокоса, макадамії, екстракт волошки, протеїни чорної ікри, сік алое.

Найкраща косметика для тих, хто віддає перевагу хорошим натуральним рецептурам з делікатною дією. У формули пропонованих кремів і масок для обличчя і тіла входить не менше 95% компонентів натурального походження. На сайті бренду зазначено, що компанія співпрацює з науково-дослідними інститутами Франції, Швейцарії, Великої Британії та використовує їхні розробки для складання рецептур. Фірмові інгредієнти – ягоди годжі, олії таману, обліпихи, авокадо, кокоса, макадамії, екстракт волошки, протеїни чорної ікри, сік алое. Piel Cosmetics. Хороша косметика для тих, хто хоче виглядати бездоганно щодня, але не має можливості регулярно відвідувати косметолога. В основі рецептур - комбінація гіалуронової кислоти та цитрату срібла. Такий тандем успішно справляється з підтриманням нормального рівня зволоженості, захищає від шкідливого впливу зовнішніх факторів і раннього старіння. Мета цієї марки полягає в досягненні професійних результатів під час застосування хорошої косметики в домашніх умовах. Для пропонованих засобів характерна багатофункціональність.

Хороша косметика для тих, хто хоче виглядати бездоганно щодня, але не має можливості регулярно відвідувати косметолога. В основі рецептур - комбінація гіалуронової кислоти та цитрату срібла. Такий тандем успішно справляється з підтриманням нормального рівня зволоженості, захищає від шкідливого впливу зовнішніх факторів і раннього старіння. Мета цієї марки полягає в досягненні професійних результатів під час застосування хорошої косметики в домашніх умовах. Для пропонованих засобів характерна багатофункціональність. Mr.SCRUBBER. Відзначимо окремі продукти, які не часто зустрінеш у колекціях вітчизняних виробників. Марка пропонує лінійку твердих шампунів, поміщених у біорозкладне пакування. До їхнього складу входять вітаміни, екстракт бамбука, масло какао, макадамія, арганова, ментолова, оливкова олія. Залежно від особливостей рецептури, ці засоби не тільки виконують очищення, а й борються з лупою, сповільнюють сезонне випадіння волосся, розгладжують поверхню стрижнів, полегшують розчісування й укладання. Набір для педикюру дає змогу отримати салонний результат у домашніх умовах. Застосування спеціального гелю, зволожувального крему, антибактеріальної олії та натуральної пемзи допоможе видалити огрубілі ділянки, натоптні, мозолі, а також забезпечить необхідний догляд за нігтьовими пластинами.

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