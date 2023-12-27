Рейтинг доглядової косметики: оригінальні засоби з каталогів найкращих українських брендів [ Редагувати ]
Сьогодні багато хто з нас переглядає свої косметичні колекції. Насамперед це пов'язано з тим, що ми відмовилися від застосування російської та білоруської продукції. Є й інші причини. У когось виникли фінансові труднощі та немає можливості купувати елітні засоби з каталогів популярних європейських і американських брендів. Але чимало й тих, хто хотів би підтримати вітчизняного виробника. Саме для них ми підготували короткий огляд відомих українських марок.
Розташування брендів у нашому рейтингу найкращої доглядової косметики не варто сприймати, як результат маркетингового дослідження, в якому враховуються успішність марки, її популярність у світі та в Україні. Наше завдання полягає в іншому. Ми хочемо познайомити вас із пропозиціями вітчизняних компаній, до каталогу яких входить хороша косметика https://makeup.com.ua/ з натуральним складом.
Ми навмисно не використовуємо в нашому списку цифри, а розміщення у верхній або нижній його частині не є оцінною характеристикою конкретного виробника та його товарів.
Хороша косметика з натуральним складом: що нам пропонують вітчизняні виробники
- White Mandarin. Бренд входить до каталогу компанії CHOICE. Марка пропонує хорошу косметику для шкіри та волосся на основі рослинних компонентів - натуральних олій, пептидів, вітамінних комплексів, екстрактів петрушки, алое, шавлії, бузини, розмарину, морських водоростей. У формули гігієнічних засобів входять поверхнево-активні речовини, отримані в результаті перероблення кокосової або мигдалевої олії. Для ароматизації використовують ефірні олії та запашні водні витяжки.
- Vigor. Найкраща косметика для тих, хто віддає перевагу хорошим натуральним рецептурам з делікатною дією. У формули пропонованих кремів і масок для обличчя і тіла входить не менше 95% компонентів натурального походження. На сайті бренду зазначено, що компанія співпрацює з науково-дослідними інститутами Франції, Швейцарії, Великої Британії та використовує їхні розробки для складання рецептур. Фірмові інгредієнти – ягоди годжі, олії таману, обліпихи, авокадо, кокоса, макадамії, екстракт волошки, протеїни чорної ікри, сік алое.
- Piel Cosmetics. Хороша косметика для тих, хто хоче виглядати бездоганно щодня, але не має можливості регулярно відвідувати косметолога. В основі рецептур - комбінація гіалуронової кислоти та цитрату срібла. Такий тандем успішно справляється з підтриманням нормального рівня зволоженості, захищає від шкідливого впливу зовнішніх факторів і раннього старіння. Мета цієї марки полягає в досягненні професійних результатів під час застосування хорошої косметики в домашніх умовах. Для пропонованих засобів характерна багатофункціональність.
- Mr.SCRUBBER. Відзначимо окремі продукти, які не часто зустрінеш у колекціях вітчизняних виробників. Марка пропонує лінійку твердих шампунів, поміщених у біорозкладне пакування. До їхнього складу входять вітаміни, екстракт бамбука, масло какао, макадамія, арганова, ментолова, оливкова олія. Залежно від особливостей рецептури, ці засоби не тільки виконують очищення, а й борються з лупою, сповільнюють сезонне випадіння волосся, розгладжують поверхню стрижнів, полегшують розчісування й укладання. Набір для педикюру дає змогу отримати салонний результат у домашніх умовах. Застосування спеціального гелю, зволожувального крему, антибактеріальної олії та натуральної пемзи допоможе видалити огрубілі ділянки, натоптні, мозолі, а також забезпечить необхідний догляд за нігтьовими пластинами.
Продукція українських косметичних компаній широко представлена у мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP. Будь-який товар з каталогу можна замовити з доставленням по Києву та Україні у зручний для вас час.
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