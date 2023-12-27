У Південній Кореї знайшли мертвим актор Лі Сон Гюн, який зіграв одну з головних ролей у фільмі "Паразити". Про це повідомляє агентство Yonhap.

Тіло 48-річного актора знайшли в автомобілі в одному з парків у центрі Сеула.

Ймовірно, Лі Сон Гюн наклав на себе руки. Вдома у актора знайшли записку, схожу на передсмертну.

Восени 2023 року поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо Лі Сон Гюна за підозрою у вживанні наркотиків. Артист заперечував звинувачення і заявляв, що наркотики йому могли підкинути.

Лі Сон Гюн пройшов два тести на наркотики. Обидва показали негативний результат. На допитах він казав, що його дурили, він не знав, що вживав заборонені речовини.

Лі Сон Гюн зіграв роль містера Пака, батька заможної родини сімейства, у південнокорейському фільмі "Паразити" (2019). У 2020 році картина режисера Пон Чжун Хо отримала чотири премії "Оскар".

Кінострічка була удостоєна "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю, а акторський склад фільму отримав премію Гільдії кіноакторів.

Після успіху в "Паразитах" Лі Сон Гюн у 2021 році знявся в серіалі Apple TV+ "Доктор Брейн" ("Доктор Мозок") і бил номінований на премію "Еммі" як найкращий актор.

Його також знають за ролями у південнокорейських проектах "Розплата", "Щоденник прокурора", "Мій містер", "Вбивчий роман".

Лі Сон Гюн