З 27 грудня українцям почнуть виплачувати компенсації за зруйноване російською армією житло. Про це повідомляє Міністерство відновлення.

Тепер кожен, хто вже отримав житловий сертифікат, через застосунок Дія може забронювати кошти для купівлі будинку або квартири.

Це необхідно, щоб система знала, що людина планує здійснити покупку житла. Впродовж 5 робочих днів надійде підтвердження в застосунку Дія про те, що кошти заброньовані.

Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо не встигнути за цей час - доведеться повторно подавати заяву на бронювання коштів у Дії.

Важливо! До укладання угоди про придбання житла за сертифікатом, вам потрібно припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в ЦНАПі. Ця процедура не вимагатиме від вас складних дій.

З вашого боку:

заява,

документ, що засвідчує право власності,

техзвіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування.

На даному етапі команда Мінвідновлення провела навчання по роботі з сертифікатами для першої частини державних нотаріусів. Знайти їх перелік можна за посиланням.

Українці, які втратили житло, можуть придбати будь-яку квартиру чи будинок - первинку або вторинку, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість.

Якщо вартість обраної нерухомості вища, ніж вартість сертифікату, можна доплатити з власних коштів. Разом з тим, можливо об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкту нерухомості. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифікату - різницю можна отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з рф.

Станом на сьогодні сформовано 1 636 сертифікатів на суму понад 3 млрд грн. Компенсації будуть здійснюватися в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

На цьому етапі на сертифікат можливо тільки купити квартиру або будинок. Але вже в січні-лютому очікується запуск сертифікату на придбання будматеріалів та замовлення робіт - для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.