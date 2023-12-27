"Естафета Добра" триває: Святий Миколай у пікселі завітав до Чернігівської обласної дитячої лікарні (фото) [ Редагувати ]
"Естафета Добра" триває. Цього разу українські захисники влаштували свято для дітлатів, що проходять лікування у Чернігівській обласній дитячій лікарні. До них з подарунками завітав Святий Миколай у пікселі. Про це повідомило Командування Об'єднаних сил ЗСУ.
На маленьких пацієнтів, їхніх батьків та персонал медичного закладу очікувала святкова програма - виступ фольклорного колективу "Кралиця" з інтерактивною театралізованою виставою "Різдвяний Вертеп". У виконанні ансамблю лунали народні колядки, щедрівки та віншування.
Також діти отримали солодкі подарунки від святого Миколая, який у вітальному слові побажав усім міцного здоров’я, витривалості, одужання та якнайшвидшого повернення додому.
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив:
У такий спосіб ми намагаємось подарувати справжню казку з радощами та усмішками малечі в складний для нашої країни час. Адже сьогодні надзвичайно важливо бути добродієм для маленьких українців, які системно відчувають страх і жахіття війни, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у дитячих лікарнях Північної операційної зони.
Не оминув Святий Миколай зі своїми помічниками й вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця. Директорка центру Олена Лукашенко розповіла:
Нашим діткам вкрай необхідно відчувати увагу, любов і турботу дорослих. Звичайно, що всі вони чекали на подарунки, смаколики та свято. Щиро дякуємо за підтримку та привітання.
Нагадаємо, керівником проєкту ініціативи "Естафета Добра Святий Миколай - ЗСУ" став письменник, військовий капелан Борис Кутовий, художнім куратором – режисер Максим Добролюбов.
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