Влада Євросоюзу розробляє запасний план щодо виділення фінансової допомоги Україні, для якого не знадобиться згода всіх країн-членів ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Наразі влада ЄС розглядає два можливі варіанти фінансування України. Перший припускає, що європейські країни візьмуть на себе фінансові гарантії перед загальним бюджетом, що дасть змогу Єврокомісії зайняти на ринках капіталів до 20 млрд євро для допомоги Києву.

Такий варіант фінансування не потребує гарантій з боку всіх країн Євросоюзу, однак їх мають надати держави з найвищим кредитним рейтингом.

Такий механізм уже використали під час пандемії коронавірусу для надання фінансової допомоги країнам ЄС.

Інший варіант передбачає надання Україні дешевих короткострокових кредитів. За такою схемою в 2023 році Україна вже отримала 18 млрд євро.

Кращим варіантом співрозмовники Financial Times називають узгодження довгострокової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, а до плану "Б" країни ЄС вдадуться, якщо Угорщина знову скористається своїм правом вето.

Керівництво Євросоюзу пообіцяло надати допомогу Україні у тому чи іншому вигляді не пізніше березня 2024 року.

15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро. Голова Європейської ради Шарль Мішель тоді повідомив, що проти надання фінансової допомоги Україні виступає лише Будапешт.

ЗМІ писали, що деякі європейські чиновники розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу, щоб узгодити новий пакет допомоги Україні.