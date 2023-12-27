МВС росії оголосило в розшук фехтувальників з російської збірної Сергія Біду та його дружину Віолетту Біду (Храпіну), які виїхали з росії до США. Про це повідомляє "Медиазона".

За якою статтею розшукують фехтувальників, у картці розшуку не уточнюється.

Призер Олімпіади Сергій Біда потрапив у розшук не пізніше вересня, а його дружина - не пізніше жовтня 2023 року. Рішень про їхній заочний арешт у відкритому доступі немає.

Подружжя було помітними фігурами у російському фехтуванні на шпагах. Сергій Біда, який перебував у "Динамо", на Олімпійських іграх у Токіо в 2021 році отримав срібну медаль.

Віолетта Біда, яка перебувала в ЦСКА, також брала участь в Олімпіаді та перемагала на міжнародних змаганнях, зокрема стала срібним призером Чемпіонату світу-2019.

Віолетта Біда

Подружжя Бід поїхало з росії до літа 2023 року. У червні американська Академія майстрів фехтування повідомила, що прийняла російських фехтувальників. Наприкінці місяця Американська фехтувальна федерація допустила Сергія Біду до участі у змаганнях на території США. Відтоді він тричі займав перші місця на різних змаганнях.

Федерація фехтування росії у липні повідомила, що Олександра Глазунова, який тренував подружжя, звільнили з посади старшого тренера збірної рф через участь його підопічних в американських змаганнях "без згоди російської сторони".

Сергій Біда припустив, що приводом для кримінального переслідування міг стати їхній статус: на момент від'їзду він був офіцером Росгвардії, а Віолетта - співробітницею Міноборони.

За даними "Бази", у росії проти подружжя фехтувальників порушили кримінальну справу та оголосили у розшук за статтею 337 КК рф (самовільне залишення частини чи місця служби). За це їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Після початку повномасштабної війни в Україні російських спортсменів усунули від участі у багатьох міжнародних змаганнях. Через це понад 200 російських спортсменів змінили чи збираються змінити своє спортивне громадянство, щоб продовжити кар'єру.