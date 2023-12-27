"Висока якість залишається в пам'яті надовго, перевершуючи вартість" - так висловлюються клієнти про лазерну епіляцію в одному флагманів індустрії в Україні - мережі салонів Laserhouse.

Давайте розберемося, чому якісна лазерна епіляція обходиться недешево і як можна заощадити, вибираючи цей метод видалення волосся.

Фактори, що впливають на вартість лазерної епіляції

Вартість процедури складається з кількох ключових елементів.

Вартість обладнання. Діодні та олександритові лазери, широко представлені на ринку, відрізняються ціною. За українським законодавством (Постанова Кабміну України №753 від 02.10.2013) вони повинні відповідати певним нормам і стандартам. Це гарантує безпеку та ефективність процедур. Олександритовий лазер, який використовується в наших салонах, дорожчий через використання якісних матеріалів у його виробництві.

Діодні та олександритові лазери, широко представлені на ринку, відрізняються ціною. За українським законодавством (Постанова Кабміну України №753 від 02.10.2013) вони повинні відповідати певним нормам і стандартам. Це гарантує безпеку та ефективність процедур. Олександритовий лазер, який використовується в наших салонах, дорожчий через використання якісних матеріалів у його виробництві. Витратні матеріали. Заміна ламп, розрахованих на певну кількість спалахів, є значною частиною витрат. Дорогі апарати дають змогу обслуговувати більше клієнтів без частої зміни витратних матеріалів, зберігаючи при цьому ефективність процедур. Інші витратні матеріали включають антисептики, гелі та заспокійливі креми, які також впливають на вартість.

Заміна ламп, розрахованих на певну кількість спалахів, є значною частиною витрат. Дорогі апарати дають змогу обслуговувати більше клієнтів без частої зміни витратних матеріалів, зберігаючи при цьому ефективність процедур. Інші витратні матеріали включають антисептики, гелі та заспокійливі креми, які також впливають на вартість. Одноразові матеріали. Це включає покриття для кушеток, рушники, шпателі, рукавички - необхідні елементи для дотримання гігієни в процесі роботи.

Це включає покриття для кушеток, рушники, шпателі, рукавички - необхідні елементи для дотримання гігієни в процесі роботи. Оренда приміщення. Розташування салону в центрі міста або на околиці впливає на вартість оренди, що, своєю чергою, відбивається на ціні послуг.

Розташування салону в центрі міста або на околиці впливає на вартість оренди, що, своєю чергою, відбивається на ціні послуг. Заробітна плата персоналу. Досвід і кваліфікація косметологів і лікарів впливають на їхню оплату праці, що також включається в кінцеву вартість процедури.

Ризики дешевої лазерної епіляції

Використання дешевих або старих лазерних апаратів, заміна ламп після закінчення терміну служби, економія на одноразових матеріалах і недостатня дезінфекція - все це може призвести до поганих результатів і навіть до опіків або подразнення шкіри.

Як уникнути ризиків? Переконайтеся, що салон веде щоденник технічного обслуговування обладнання із зазначенням дат.

Економія на процедурі видалення волосся

Порівняємо витрати на воскову епіляцію і на курс лазерної епіляції. Припустимо, що ви витрачаєте 180-300 гривень за одну процедуру воскової епіляції бікіні, з частотою відвідувань кожні 2-3 тижні. Це складе 2880-4800 гривень на рік, і 5760-9760 за два роки.

З іншого боку, курс лазерної епіляції бікіні на олександритовому лазері коштує 895 гривень за сеанс, із загальною вартістю курсу в 5370-7160 гривень. При цьому ви проходите повний курс протягом року, а подальші процедури потрібні лише 1-2 рази на рік. У довгостроковій перспективі лазерна епіляція виявляється вигіднішою, не кажучи вже про зниження больових відчуттів порівняно з восковою епіляцією або шугарингом.