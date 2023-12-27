Міністерство фінансів України не знає, де взяти гроші на проведення додаткової мобілізації, адже бюджет країни виснажений. Відомство очікує від Міноборони та Генштабу ЗСУ пропозицій щодо покриття видатків на призов півмільйона людей до війська.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час ефіру проекту Forbes "Business Breakfeast".

Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків. Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму - не вийде так. Враховуючи те, як складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде. Як далі буде розвиватися ситуація, буде видно від того, як буде забезпечена мобілізація. Бо навіть теоретично мобілізувати 500 000 осіб - це дуже, дуже серйозний виклик.

Мінфін очікує від військових цифр щодо масштабів мобілізації та термінів, а також - необхідних видатків. Сергій Марченко зауважив, що на ці розрахунки впливає багато факторів, зокрема, терміни мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів.

Але банальне додавання тут не працює. Виникають питання: які підрозділи ми забезпечуємо, чому, ми фінансуємо по фактичній чисельності чи плановій, вони забезпечені всім іншим, чи ці додаткові 500 000 - це, щоб замістити існуючі підрозділи чи для створення нових? Відповіді на ці питання у мене немає. ...Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування. Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.