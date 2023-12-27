Ватажка так званої "ДНР" Пушиліна засудили до 15 років в'язниці [ Редагувати ]
Суд в Україні виніс вирок Денису Пушиліну, лідеру незаконно створеної "республіки" на території Донеччини, призначивши йому 15 років позбавлення волі та конфіскацію майна.
В Офісі генерального прокурора повідомили, що довели вину Пушиліна у порушенні територіальної цілісності та недоторканності України, а також у колабораційній діяльності.
Прокурори довели, що в вересні 2022 року він організував фейкове засідання "ради ДНР", під час якого нелегітимний "депутатський корпус" прийняв незаконний закон про проведення референдуму щодо приєднання до російської федерації.
"У подальшому ватажок "ДНР" неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ. Тим самим закликав до захоплення РФ території України. Зрештою, на підставі підписаного "головою" нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових РФ проведено незаконне "народне волевиявлення", - йдеться у повідомленні.
В Офісі генерального прокурора нагадали, що 30 вересня 2022 року засуджений підписав угоду з президентом держави-агресора, яка передбачала приєднання квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до федерації, нібито з статусом суб’єкта.
Нагадаємо, у Донецьку відбувся обстріл будівлі, де розташована адміністрація окупаційної влади, очолювана лідером угруповання "днр" денисом пушиліним.
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