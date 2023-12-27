У США зареєстровано перший випадок перетворення оленя на зомбі. Вчені побоюються, що після того, як у листопаді в Єллоустонському національному парку на північному заході Вайомінг спіймали труп оленя, хвороба потенційно може поширитися і на людей. Про це пише Daily Mail.

Смертельний вірус CWD вражає мозок оленів, викликаючи апатію, втрату апетиту та реакції на зовнішні подразники, змушуючи тварин пускати слини та безцільно вештатися, попри фактичну смерть. Через ці ознаки мисливці їх почали називати "зомбі".

"Хвороба оленів-зомбі" або хронічна хвороба, що виснажує, поширилася більш ніж на 31 штат США, дві канадські провінції і навіть Південну Корею.

​Дослідники не відкидають, що вірус CWD вже здатний долати міжвидовий бар'єр і в майбутньому може заразити людину.

За словами одного з директорів програми Центру досліджень та політики у галузі інфекційних захворювань, зараз доказів того, що хвороба може передаватися людям немає:

Ніхто не каже, що це обов'язково станеться, але людям важливо бути готовими. На даний момент ми точно знаємо, що ця хвороба однозначно смертельна, невиліковна та дуже заразна.

Тим не менш, ще в листопаді Служба національних парків США рекомендувала мисливцям не вживати м'ясо тварин, заражених "хворобою оленів-зомбі".

На сьогодні немає ані вакцин, ані інших способів лікування цієї хвороби.