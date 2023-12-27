Група оперативників з росії відправилася до Феодосії з метою виявлення винних у знищенні десантного корабля "Новочеркаськ". Диктатор путін обурений інцидентом.

За інформацією "АТЕШ" у Telegram, спецагенти військового руху українців та кримських татар, які працюють у силових структурах, повідомили, що вночі 27 грудня до Феодосії було відправлено представників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. При цьому планується прибуття вищих посадових осіб різних структур з Москви.

За інформацією партизанів, з вчорашнього дня по місту проводять облави на місцевих жителів, здійснюючи перевірку телефонів та обшуки в будинках. Окупанти вживають цих заходів з метою виявлення навідників.

путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ". Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх, - додають в "АТЕШ".

Нагадаємо, у чорноморському регіоні сили оборони України виявили значний успіх в ураженні військових кораблів загарбників. Відзначається, що втрати росії у флоті склали вже двадцять відсотків.