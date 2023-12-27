У середу, 27 грудня, Печерський райсуд Києва вирішив не змінювати запобіжний захід для Олександра Дубінського, народного депутата, якого підозрюють у державній зраді. Він залишатиметься під вартою.

Згідно із інформацією від "Суспільного", адвокат Дубінського просив змінити запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт, пояснюючи це тим, що Дубінського побили в СІЗО, що призвело до тілесних травм і погіршення його стану здоров'я.

Захисник нардепа також представив суду результати медичного огляду Дубінського, вказуючи, що вони підтверджують наявність перелому двох ребер та забою грудної клітини.

Тим часом сам Олександр Дубінський поскаржився, що його побиття пов'язане з його критикою влади.

Нагадаємо, 7 грудня Київський апеляційний суд вирішив залишити підозрюваного у державній зраді народного депутата Олександра Дубінського під вартою, не вносячи змін у рішення апеляції.