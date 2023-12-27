Блогер-мільйонник Олег Машуковський приголомшив своїх прихильників новим відео, на якому він з'явився разом із своїм коханим Данею. Обидва вони позували в чорних смокінгах з білими сорочками та метеликами.

Навіть якщо на перший погляд нічого особливого, що може передбачати важливу подію, не помітно, варто відзначити, що саме під відео Олег залишив загадковий підпис: "Гірко", додавши при цьому зображення обручки. Це викликало хвилю коментарів від шанувальників, які вже почали вітати пару з весіллям.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч повідомила, що вона та гурт "СКАЙ", які мали виступити у Різдво, скасували свої концерти, оскільки стали жертвами шахрайства концертної компанії.