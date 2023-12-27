Скасування житлової субсидії може стати наслідком порушення громадянином умов, на яких надається ця допомога, або якщо він увійшов у категорію населення, яка не має права на отримання цих пільг.

"Подробиці" забрали причини, за яких вам можуть не надати допомогу. Під час підготовки публікації використали матеріали: Мінсоцполітики та ПФУ.

Громадяни, які мають заборгованість за комунальні послуги, ризикують втратити субсидію у розмірі понад 680 гривень, яка накопичилась протягом 3 місяців. Якщо заборгованість не буде виплачена, ПФУ відкликає право на субсидію для споживача. Щоб відновити субсидію, необхідно повністю погасити борг або укласти договір про реструктуризацію.

У наданні субсидії відмовляють у наступних випадках:

якщо є повнолітній член родини, який ніде не навчається і не працює

площа квартири більш як 130 кв. м, а будинку - більш як 230 кв. м

якщо є автомобіль, випущений менш як 5 років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів

є депозит розміром більш як 100 тис. грн

не повернули зайві кошти, отримані по субсидії

хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше

Субсидію надають особам, у яких комунальні витрати становлять понад 15% загального доходу сім'ї. При призначенні житлової пільги враховують загальний дохід всіх членів сім'ї, площу проживання та наявність заборгованості за комунальними послугами.

Раніше ми писали, що згідно з прийнятим Верховною Радою бюджетом 9 листопада, українці, які мають статус інваліда, можуть очікувати зростання мінімальної пенсії по інвалідності у наступному 2024 році. Також зазначено, що особи, визнані непрацездатними, отримають соціальні виплати.