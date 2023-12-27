Міноборони сертифікувало перший бронежилет для українських захисниць [ Редагувати ]
Перший бронежилет для військовослужбовиць Збройних сил України отримав сертифікацію від Міністерства оборони. Цей бронежилет є продуктом вітчизняного виробництва і розроблений компанією "Українська броня".
Про це повідомила пресслужба Міноборони України. Підкреслюється, що після двох етапів випробувань зразок бронежилета отримав схвалення. Під час першого етапу польових випробувань бронежилет був удосконалений з урахуванням анатомічних особливостей жіночого тіла.
Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилета, - розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.
Для забезпечення зручності "жіночий" варіант бронежилета включає вигнуту назовні бронеплиту. За іншими характеристиками, такими як вага від 10,5 кілограмів (залежно від розміру і комплектації), цей бронежилет ідентичний загальновійськовому варіанту, який був раніше схвалений.
В оборонному відомстві додали, що після отримання сертифікації цей бронежилет тепер доступний для централізованих закупівель. Міністерство оборони очікує отримати від Генерального штабу заявку на придбання цих виробів. Після цього відомство складе обсяги та переліки для проведення закупівель. Організацією закупівлі жіночих бронежилетів буде займатися "Державний оператор тилу".
Нагадаємо, у середу, 27 грудня, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський розповів про те, що окупанти не покидають спроб прорвати оборону українських військ на сході нашої країни.
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