Ігнат розповів, як Україна планує використовувати літаки F-16 [ Редагувати ]
Україна має амбіційні плани щодо американських винищувачів F-16, які повинні передати партнери. Ці літаки володіють широким арсеналом озброєння, що робить їх ефективними на різних сегментах фронту.
Про це розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат, зазначаючи, що американські винищувачі завдяки своїй багатофункціональності можуть бути використані для різноманітних завдань, таких як:
- ударів по наземних цілях на різних глибинах оборони противника;
- захисту штурмової авіації;
- контролю повітряного простору в акваторії Чорного моря;
- захисту країни від ворожих дронів та ракет;
- протидії ворожим кораблям.
Плани грандіозні. Літак багатоцільовий, а тому зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ. F-16 має широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту. Ну і це допоможе здобути пріоритет у повітрі та дозволить протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб, - наголосив Ігнат.
Нагадаємо, українські пілоти завершили першу етап базової програми навчання в Великій Британії та розпочали тренування на винищувачах F-16 в Данії.
по темі
Перша партія винищувачів F-16 з США може прибути до України від західних партнерів протягом наступного тижня, тобто до закінчення 2023 року
Володимир Зеленський привітав рішення Нідерландів
Міністерство економіки Тайваню розширило список заборонених товарів для росії та її союзника Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну, щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях
Українські пілоти завершили першу етап базової програми навчання в Великій Британії та розпочали тренування на винищувачах F-16 в Данії
У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про оперативну ситуацію в небі