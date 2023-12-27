Україна має амбіційні плани щодо американських винищувачів F-16, які повинні передати партнери. Ці літаки володіють широким арсеналом озброєння, що робить їх ефективними на різних сегментах фронту.

Про це розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат, зазначаючи, що американські винищувачі завдяки своїй багатофункціональності можуть бути використані для різноманітних завдань, таких як:

ударів по наземних цілях на різних глибинах оборони противника;

захисту штурмової авіації;

контролю повітряного простору в акваторії Чорного моря;

захисту країни від ворожих дронів та ракет;

протидії ворожим кораблям.

Плани грандіозні. Літак багатоцільовий, а тому зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ. F-16 має широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту. Ну і це допоможе здобути пріоритет у повітрі та дозволить протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб, - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, українські пілоти завершили першу етап базової програми навчання в Великій Британії та розпочали тренування на винищувачах F-16 в Данії.