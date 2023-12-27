Зеленський провів нараду щодо вчорашнього російського удару по Херсону [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко щодо вчорашнього російського удару по Херсону.
Про це повідомляє український президент.
"Доповідь щодо російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув - лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним і близьким... Чотири людини постраждали, із них двоє - хлопці-поліцейські, усім надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський.
За даними глави держави, усі служби наразі працюють над відновленням енергозабезпечення Херсона.
"Учора 70% міста залишилося без електрики. Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено", - сказав президент.
по темі
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому доповіли про обстріл, який здійснила армія російської федерації по залізничному вокзалу Херсона
У понеділок, 25 грудня, заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква сказав, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин
У суботу, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій
У четвер, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у Різдвяному молитовному сніданку
У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію