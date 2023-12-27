Український президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко щодо вчорашнього російського удару по Херсону.

Про це повідомляє український президент.

"Доповідь щодо російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув - лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним і близьким... Чотири людини постраждали, із них двоє - хлопці-поліцейські, усім надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський.

За даними глави держави, усі служби наразі працюють над відновленням енергозабезпечення Херсона.

"Учора 70% міста залишилося без електрики. Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено", - сказав президент.