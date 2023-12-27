В Херсоні відновили світло після вчорашнього обстрілу [ Редагувати ]
Енергетики відновили електропостачання мешканцям Херсона, що був знеструмлений після масованого обстрілу вчора, 26 грудня.
"Херсонські енергетики оперативно повернули світло в домівки містян, знеструмлених після вчорашнього масованого обстрілу", - повідомили в міністерстві.
Після вчорашньої атаки ворога в Херсоні без світла залишилися близько 94 тисяч абонентів. Ще 1,7 тисячі клієнтів були знеструмлені у сусідньому населеному пункті.
Наразі у Херсоні залишаються без світла близько 4 тисяч клієнтів після попередніх обстрілів.
"Ще понад 700 абонентів - без світла внаслідок підтоплення після підриву греблі Каховської ГЕС. В області без напруги 46 населених пунктів", - додали в міністерстві.
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