Енергетики відновили електропостачання мешканцям Херсона, що був знеструмлений після масованого обстрілу вчора, 26 грудня.

"Херсонські енергетики оперативно повернули світло в домівки містян, знеструмлених після вчорашнього масованого обстрілу", - повідомили в міністерстві.

Після вчорашньої атаки ворога в Херсоні без світла залишилися близько 94 тисяч абонентів. Ще 1,7 тисячі клієнтів були знеструмлені у сусідньому населеному пункті.

Наразі у Херсоні залишаються без світла близько 4 тисяч клієнтів після попередніх обстрілів.

"Ще понад 700 абонентів - без світла внаслідок підтоплення після підриву греблі Каховської ГЕС. В області без напруги 46 населених пунктів", - додали в міністерстві.