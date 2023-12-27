За грудень в Україні всього було зафіксовано три випадки нового різновиду штаму коронавірусу Pirola.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Ігор Кузін.

"Три випадки субваріанту коронавірусу Pirola виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі - жінки старші 50 років", - розповів Кузін.

За його словами, зараз на території України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 - це різні субваріанти штаму "Омікрон".

Він зазначив, що у кожного є свої особливості, але зазвичай це або середній, або легкий перебіг захворювання.

"Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику тяжкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та щепитися", - додав головний санлікар.

Які симптоми при Pirola:

нежить;

підвищена температура;

кашель;

головний біль;

втома;

втрата нюху чи смаку;

роздратування очей та висип.