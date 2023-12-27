Омбудсмен про законопроект щодо мобілізації: є норми, які суперечать Конституції [ Редагувати ]
У законопроекті Кабінету міністрів України щодо мобілізації присутні норми, що суперечать Конституції. Мова про обмеження для ухилянтів.
Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.
"Я завжди ставлюся до всіх процесів, що відбуваються на території нашої держави і не тільки, виключно через національне та міжнародне законодавство. У цьому законопроекті, на мій погляд, є норми, що суперечать Конституції. Я прямо про це писатиму, коли цей законопроект зайде офіційно на погодження до мене", - наголосив Лубінець.
За його словами, законопроект на погодження можуть надіслати на етапі підготовки до розгляду у профільному комітеті Ради.
Омбудсмен пообіцяв ретельно вивчити законопроект та "зробити свої заперечення".
Лубінець розповів, що порушує Конституцію низка обмежень, які хочуть запровадити стосовно ухилянтів. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю.
"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок чи купити інший. Це буде прямо суперечити Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені до безкінечності", - зазначив він.
При цьому він додав, що Україна не може перетворитися на державу, яка схожа на Росію, де не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець.
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