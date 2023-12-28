США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $250 млн, який включає переважно боєприпаси для ППО, РСЗВ HIMARS та артилерії. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. І зазначив, що це останній пакет допомоги для Києва у 2023 році.

Повний перелік зброї для ЗСУ опублікований на сайті Пентагону:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 15 млн набоїв до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявляв, що після відвантаження цього пакету кошти для України будуть вичерпані.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.