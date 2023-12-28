володимир путін попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що конфлікт між росією та Україною може тривати щонайменше п'ять років.

Про це повідомляє Nikkei Asia, посилаючись на візит Сі Цзіньпіна до Москви у березні цього року. Під час зустрічі путін висловив переконання у тому, що росія зможе перемогти у цьому конфлікті.

Очевидно, це був спосіб путіна узагальнити ситуацію, яка на той час була не сприятливою для росії, і запевнити Сі, що Росія зрештою вийде переможцем, - припускають у виданні.

З іншого боку, це зауваження також було заохоченням для Сі не змінювати свою проросійську позицію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден поступово змінює стратегію допомоги Україні. Якщо раніше основною метою заявлялася беззаперечна перемога України, то тепер Білий дім припускає перемир'я з територіальними втратами