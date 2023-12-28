Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний успішно захистив докторську дисертацію з правознавства, отримавши науковий ступінь доктора філософії.

Про це свідчать дані інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти NAQA.Svr. Згідно з системою, стан захисту дисертації відображено як "ступінь присуджено", а сам захист відбувся в Національному університеті "Одеська юридична академія".

Оскільки дисертація та її анотація є державною таємницею у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, доступ до їх перегляду неможливий. Тема роботи Залужного, за ключовими словами, пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

За вказаними ключовими словами видно, що публікації Залужного за темою дисертації також присвячені питанням військово-дисциплінарного законодавства. У своїх роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, однак запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало.