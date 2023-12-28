В ніч на четвер, 28 грудня, російські війська вчинили атаку на Україну, використовуючи вісім безпілотників.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, Сили протиповітряної оборони зуміли знищити сім іранських дронів.

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей, - йдеться у повідомленні.

Дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська в російській федерації.

Нагадаємо, володимир путін попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що конфлікт між росією та Україною може тривати щонайменше п'ять років.