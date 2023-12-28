З 28 грудня 2023 року до 6 січня 2024 року будуть посилені контрдиверсійні та безпекові заходи в Київській області. Зокрема, в регіоні збільшать кількість блокпостів та будуть проводити перевірки у громадських місцях.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Зазначено, що на території області розширять мережу блокпостів, а правоохоронці будуть перевіряти місця масового скупчення людей, такі як торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади і т.д.

Тому дуже важливо, щоб мешканці столиці та області, а також відвідувачі регіону мали при собі документи, які підтверджують їх особу.

Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення щодо ужиття додаткових заходів у контрдиверсійній та безпековій сферах було прийнято на засіданні ради оборони Київщини. Ці заходи планують реалізувати спільно зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Національною гвардією та 114-ю окремою бригадою територіальної оборони.

Громадян просять з розумінням поставитись щодо впровадження заходів безпеки та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Також вони закликають інформувати правоохоронців у випадках фото та відеофіксації об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури.

Нагадаємо, уряд виділив 1,74 мільярда гривень на модернізацію уроків "Захисту України". Зокрема, 100 мільйонів гривень призначено на професійний розвиток вчителів, а 1,64 мільярда гривень - на придбання навчального обладнання.