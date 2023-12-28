Посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи: на Київщині розгортають додаткові блокпости, перевірятимуть ТЦ, вокзали і лікарні [ Редагувати ]
З 28 грудня 2023 року до 6 січня 2024 року будуть посилені контрдиверсійні та безпекові заходи в Київській області. Зокрема, в регіоні збільшать кількість блокпостів та будуть проводити перевірки у громадських місцях.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.
Зазначено, що на території області розширять мережу блокпостів, а правоохоронці будуть перевіряти місця масового скупчення людей, такі як торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади і т.д.
Тому дуже важливо, щоб мешканці столиці та області, а також відвідувачі регіону мали при собі документи, які підтверджують їх особу.
Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення щодо ужиття додаткових заходів у контрдиверсійній та безпековій сферах було прийнято на засіданні ради оборони Київщини. Ці заходи планують реалізувати спільно зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Національною гвардією та 114-ю окремою бригадою територіальної оборони.
Громадян просять з розумінням поставитись щодо впровадження заходів безпеки та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Також вони закликають інформувати правоохоронців у випадках фото та відеофіксації об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури.
Нагадаємо, уряд виділив 1,74 мільярда гривень на модернізацію уроків "Захисту України". Зокрема, 100 мільйонів гривень призначено на професійний розвиток вчителів, а 1,64 мільярда гривень - на придбання навчального обладнання.
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