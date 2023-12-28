Дні ангела у січні 2024: коли вітати за новим календарем [ Редагувати ]
Починаючи з вересня 2023 року, Україна переходить на Новоюліанський церковний календар. Згідно з цим календарем, не лише релігійні свята, але й деякі дати ангелів змінюються.
"Подробиці" зібрали новий календар імен на січень 2024 року.
Дні ангела в січні 2024
1 січня - Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.
2 січня - Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.
3 січня - Гордій, Аріна, Ірина.
4 січня - Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків.
5 січня - Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна.
6 січня - Іван, Ян.
7 січня - Афанасій, Василь, Іван, Ян.
8 січня - Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка.
9 січня - Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.
10 січня - Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія.
11 січня - Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.
12 січня - Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна.
13 січня - Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.
14 січня - Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремія, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.
15 січня - Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона.
16 січня - Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Неоніла.
17 січня - Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.
18 січня - Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.
19 січня - Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.
20 січня - Павло, Семен, Інна.
21 січня - Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Анна.
22 січня - Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія.
23 січня - Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.
24 січня - Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія
25 січня - Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.
26 січня - Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.
27 січня - Дмитро, Іван, Петро.
28 січня - Володимир, Георгій, Ольга.
29 січня - Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.
30 січня - Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.
31 січня - Віктор, Іван, Ілля, Микита.
Нагадаємо, швидше за все, цей Новий рік українці відзначать без снігу та морозів. Про це повідомила керівник відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.
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