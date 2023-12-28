Російські спецслужби готують масштабну медійну спецоперацію з метою дискредитації роботи Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації. За завданням спецслужб рф вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через недостовірні джерела в засобах масової інформації планується поширення неправдивої та "перекрученої" інформації з метою компрометації результатів розслідувань, які були доведені слідством.

Державне бюро розслідувань спільно з СБУ виявило цю злочинну організацію в листопаді цього року, в якій взяли участь чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

З'ясовано, що під керівництвом російських спецслужб вони здійснили заходи з дискредитації України на міжнародному рівні з метою погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського союзу та НАТО.

Чинного народного депутата підозрюють у державній зраді та участі в злочинній організації, а також інформаційно-підривній діяльності на користь рф. Його колегу, який втратив мандат, також повідомлено про підозру.

Також висунули підозри колишньому прокурору та двом працівникам Головного управління Генерального штабу Збройних сил рф (відомому як ГРУ).

Чинному народному депутату за рішенням Печерського районного суду Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана як особу, що ховається від органів досудового розслідування.