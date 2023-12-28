Екс-солістка гурту Artik & Asti Анна Asti, проживаючи в росії та утримуючись від коментарів щодо війни в Україні, стала об'єктом заборон в країні-агресорці.

Зокрема, Анні скасували концерти в російській федерації. За інформацією російських пропагандистів, виконавиця втратила можливість виступити на новорічному корпоративі в одному з московських клубів, де її замінив інший артист. Це призвело до фінансових втрат для співачки, оцінюваних приблизно в 70 тисяч доларів. Також стоїть під питанням її участь у іншому новорічному корпоративі.

Загалом, концерти Asti в країні-агресорці скасовуються після того, як вона взяла участь у "голій вечірці" російської блогерки Насті Івлєєвої, де серед гостей було чимало підтримувачів путіна, таких як Кіркоров, Лоліта, Басков, Білан, Лазарєв та інші. Учасників заходу стали притягувати до відповідальності у росії, а деякі гості почали вибачатись за свою участь.

Нагадаємо, російського співака-пропагандиста Ярослава Дронова, який виступає під псевдонімом Shaman, Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.