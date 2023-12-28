У Чорному морі стався вибух на російській морській міні судна цивільного призначення, яке плавало під прапором Панами. Балкер перевозив зерно до одного з портів на Дунаї, двоє людей поранені.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині, - розповіли військові.

Катери Морської охорони та служби пошуково-рятувальних робіт негайно взяли під контроль ситуацію, надавши допомогу екіпажу та забезпечивши доставку медичних працівників на судно.

При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення. Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний, - додали в Силах оборони півдня.

Наразі до судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

Нагадаємо, російські спецслужби готують масштабну медійну спецоперацію з метою дискредитації роботи Державного бюро розслідувань.