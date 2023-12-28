В Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян [ Редагувати ]
В Маріуполі розірвався ворожий боєкомплект, який росіян облаштували між житловими будинками.
Про це повідомляється в Telegram-каналі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Краса. Вибухнув БК (боєкомплект, - ред.). Росіяни вже заволали про "газові балони". Менше треба займати росіянами будинки й все буде гаразд", - відзначив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, до вибуху не причетні партизани, оскільки довкола боєкомплекту було багато цивільних.
"Ми своїх українців бережемо завжди. Не росіяни. Але вони й самі непогано справились, як бачите", - додав Андрющенко.
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