В Маріуполі розірвався ворожий боєкомплект, який росіян облаштували між житловими будинками.

Про це повідомляється в Telegram-каналі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Краса. Вибухнув БК (боєкомплект, - ред.). Росіяни вже заволали про "газові балони". Менше треба займати росіянами будинки й все буде гаразд", - відзначив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, до вибуху не причетні партизани, оскільки довкола боєкомплекту було багато цивільних.

"Ми своїх українців бережемо завжди. Не росіяни. Але вони й самі непогано справились, як бачите", - додав Андрющенко.