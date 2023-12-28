В поліції нагадали про комендантську годину у новорічні свята [ Редагувати ]
Під час новорічних свят в Україні й надалі діятиме комендантська година. Поліція обіцяє реагувати жорстко на порушення.
Про це повідомляє начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв під час брифінгу.
Як відзначив Ахрамєєв, Національна поліція, в цілому, готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки.
До забезпечення правопорядку залучені:
- правоохоронці;
- військовослужбовці Національної гвардії;
- Військова служба правопорядку;
- громадські формування;
- добровольці.
Чи очікуються зміни комендантської години
"На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку", - розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.
Поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу.
"Але в цілому будемо реагувати жорстко. Хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування", - додав Ахрамєєв.
Яка комендантська година в областях
Вінницька область: 00:00 - 05:00
Луцьк та Волинська область: 00:00 - 05:00
Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00 (Нікопольський район: 23:00 - 04:00; Синельниківський район: 22:00 - 05:00)
Донецька область: 21:00 - 05:00
Житомирська область: 00:00 - 05:00
Запорізька область: 23:00 - 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів - з 21:00 до 5:00)
Івано-Франківська область: 00:00 - 05:00
Київська область: 00:00 - 05:00
Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 - 05:00
Луганська область: 21:00 - 05:00
Львівська область: 00:00 - 05:00
Миколаївська область: 00:00 - 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 - 05:00)
Одеська область: 00:00 - 05:00
Полтавська область: 00:00 - 04:00
Рівненська область: 00:00 - 05:00
Сумська область: 23:00 - 04:00
Тернопільська область: 00:00 - 05:00
Харківська область: 23:00 - 05:00
Херсонська область: 20:00 - 06:00
Хмельницька область: 00:00 - 05:00
Черкаська область: 00:00 - 04:00
Чернівецька область: 00:00 - 04:00
Чернігівська область: 00:00 - 04:00
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