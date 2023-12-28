Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року [ Редагувати ]
Заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва - це інструмент впливу. Але прогнози про захід ЗСУ у Криму справдилися, українці там були цьому року.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Суспільному".
Коментуючи заяви, що цього року українська армія зайде в окупований Крим, Юсов наголосив, що інформація - це також зброя.
"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і отримується відповідний результат", - сказав він.
При цьому представник ГУР наголосив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму.
"А що стосується конкретних заяв - вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа", - додав Юсов.
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