Заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва - це інструмент впливу. Але прогнози про захід ЗСУ у Криму справдилися, українці там були цьому року.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Суспільному".

Коментуючи заяви, що цього року українська армія зайде в окупований Крим, Юсов наголосив, що інформація - це також зброя.

"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і отримується відповідний результат", - сказав він.

При цьому представник ГУР наголосив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму.

"А що стосується конкретних заяв - вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа", - додав Юсов.