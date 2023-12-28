Окупанти завдали авіаудару по селу біля Куп'янська: троє постраждалих [ Редагувати ]
Російські війська завдали авіаудару по селу Глушківка Куп'янського району Харьківської області у четвер, 28 грудня. Троє людей поранені.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка. Внаслідок авіаудару постраждали три жінки - 58, 60 та 76 років. Постраждалим надається невідкладна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в селі пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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