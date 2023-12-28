Вагання щодо допомоги Україні поставлять росію в набагато краще становище, аби продовжувати війну.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Kyiv Independent.

Коментуючи гальмування допомоги з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки, Дмитро Кулеба упевнений, що Україна все ж її отримає, втім, терміни "висять у повітрі". Також він загалом оптимістичний щодо ефективності санкцій та спроб Заходу перешкодити російському військово-промисловому комплексу.

Міністр набагато критичніше налаштований проти здатності Європи виготовляти для себе та України озброєння.

"Європа не вміє воювати. Виробництво зброї - не найпопулярніша сфера бізнесу... На жаль, наші друзі витратили занадто багато часу на роздуми про те, як і коли нарощувати виробництво зброї та боєприпасів", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, Україна продовжить отримувати допомогу від США. Наразі гальмування пов'язане довкола дискусій щодо кордону Штатів з Мексикою.

"Але це має підвести нас до ширшого питання. Що краще? Не бути частиною дебатів і бути забутим, чи бути частиною дебатів і врешті-решт виграти їх", - відзначив Кулеба.

Коментуючи ризик перемоги Дональда Трампа у майбутніх виборах президента для України, Кулеба пояснив, що це коштуватиме додаткових життів лише для того, щоб новий уряд США потім врешті-решт відновив допомогу.

"Якщо допомога не надійде, Україна не припинить боротьбу, але Росія буде в набагато кращому становищі, щоб боротися. А це означає, що Росія матиме більше можливостей прорвати нашу оборону, окупувати більше територій, вбити більше українців, завдати більшої шкоди нашій економіці та інфраструктурі", - відзначив міністр.

Міністр зауважив, що сьогодні перед політками стоїть вибір - заробити політичні бали, блокуючи, обмежуючи чи сповільнюючи допомогу Україні та зіткнутись з ще більшою кров'ю, або ж продовжувати допомагати й уникнути погіршення ситуації.