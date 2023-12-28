За рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їх загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів.

Про це повідомляє в Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. Patriot, Abrams, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання", - перелічив він.

Президент також нагадав, що було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16.

"Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку. Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії", - констатував він.

Лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має, за словами голови держави, вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.