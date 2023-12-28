За рік США надали 34 пакети допомоги Україні. Зеленський назвав загальну суму [ Редагувати ]
За рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їх загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів.
Про це повідомляє в Twitter президент України Володимир Зеленський.
"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. Patriot, Abrams, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання", - перелічив він.
Президент також нагадав, що було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16.
"Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку. Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії", - констатував він.
Лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має, за словами голови держави, вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.
по темі
У понеділок, 25 грудня, заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква сказав, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин
У четвер, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у Різдвяному молитовному сніданку
У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію
У вівторок, 12 грудня. президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із представниками аналітичних центрів США
Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україні вдасться подолати "паузу" у забезпеченні допомоги від Сполучених Штатів Америки