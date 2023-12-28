Україна та Франція нарощують співпрацю у галузі протиповітряної оборони [ Редагувати ]
Україна та Франція нарощують співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
Як повідомляється, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату Франції подякував французькій стороні за участь у коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України.
Установче засідання цієї коаліції відбулось у Берліні під головуванням Франції та Німеччини.
За словами Гаврилюка, у рамках діяльності коаліції Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.
"Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, у першу чергу для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет", - зазначив заступник міністра.
Він також наголосив на зацікавленості у підготовці українських військових пілотів на території Франції, зокрема у збільшенні місць підготовки технічного та допоміжного персоналу для обслуговування літаків західного типу.
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