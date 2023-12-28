У Шевченківському районі столиці просіла частина стіни будівлі дитячого садка. Наразі триває експертиза.

Аварійна ситуація у дошкільному навчальному закладі виникла сьогодні. Наразі триває обстеження будівлі фахівцями, щоб об'єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати терміни відновлення.

За попередніми даними, у цьому дитячому садку будувалося укриття.

"Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції, вже відкрито відповідне провадження", – повідомили у КМВА.