Пів дитячого садку перекосило після будівництва укриття [ Редагувати ]
У Шевченківському районі столиці просіла частина стіни будівлі дитячого садка. Наразі триває експертиза.
Аварійна ситуація у дошкільному навчальному закладі виникла сьогодні. Наразі триває обстеження будівлі фахівцями, щоб об'єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати терміни відновлення.
За попередніми даними, у цьому дитячому садку будувалося укриття.
"Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції, вже відкрито відповідне провадження", – повідомили у КМВА.
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