Зеленський призначив двох глав ОДА [ Редагувати ]
У четвер, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох нових глав обласної адміністрації. Про це свідчать укази №857/2023 та №858/2023.
Призначення голови Рівненської ОДА
В указі №858/2023 вказано, що головою Рівненської ОДА призначено Коваля Олександра Сергійовича.
Коваль Олександр Сергійович народився 12 жовтня 1987 року в місті Костопіль. Працював у Костопільській райдержадміністрації, потім у Державній інспекції з контролю за використанням та охороною земель Управління Держкомзему в Костопільському районі.
Розпорядженням президента України Володимира Зеленського від 5 березня 2021 року був призначений головою Рівненської районної державної адміністрації.
Призначення голови Донецької ОДА
В указі №857/2023 вказано, що головою Донецької ОДА призначено Філашкіна Вадима Сергійовича.
Філашкін має юридичну освіту - у 2008 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
Він - кандидат юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
- З 1995 по 2001 рік проходив строкову службу у Збройних Силах України. З 2001 до 2007 року служив за контрактом.
- У 2007-2008 роках працював на керівних посадах Головного управління МВС в Одеській області. З 2008 по 2012 очолював різні відділи у структурі управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Миколаївській області.
- У листопаді 2016 року був призначений заступником начальника Головного управління національної поліції у Донецькій області.
- Вже 2019 року він став заступником голови Донецької обласної державної адміністрації.
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