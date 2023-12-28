У четвер, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох нових глав обласної адміністрації. Про це свідчать укази №857/2023 та №858/2023.

Призначення голови Рівненської ОДА

В указі №858/2023 вказано, що головою Рівненської ОДА призначено Коваля Олександра Сергійовича.

Коваль Олександр Сергійович народився 12 жовтня 1987 року в місті Костопіль. Працював у Костопільській райдержадміністрації, потім у Державній інспекції з контролю за використанням та охороною земель Управління Держкомзему в Костопільському районі.

Розпорядженням президента України Володимира Зеленського від 5 березня 2021 року був призначений головою Рівненської районної державної адміністрації.

Призначення голови Донецької ОДА

В указі №857/2023 вказано, що головою Донецької ОДА призначено Філашкіна Вадима Сергійовича.

Філашкін має юридичну освіту - у 2008 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.

Він - кандидат юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.