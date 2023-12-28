У Миргороді пролунав вибух [ Редагувати ]
У четвер, 28 грудня, вдень в місті Миргород, що розташоване в Полтавській області, стався вибух, що викликав стурбованість серед місцевих мешканців. За інформацією "Суспільного" та повідомленням Повітряних сил Збройних сил України у Telegram, в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Офіційні джерела поки що не підтверджували вибух у місті та не називали його причин.
Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Водночас Повітряні сили перед вибухом писали про те, що у напрямку Полтавської області через Сумську область летить керована авіаційна ракета.
Мешканців Миргорода у ПС закликали пройти в укриття.
Нагадаємо, російські спецслужби готують масштабну медійну спецоперацію з метою дискредитації роботи Державного бюро розслідувань.
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