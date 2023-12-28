Фільм торкається питань реабілітації поранених бійців та розповідає про зв’язок між рідними людьми. Гостями показу стали воїни ЗСУ, які брали участь у зйомках фільму та їхні побратими. Стрічку знято на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". Виробник - продюсерська агенція "ASSA".

Короткометражний фільм "Солдатик" показує історію важкопораненого Солдата ЗСУ, роль якого зіграв Павло Шпегун. Хлопець втратив пам’ять і перебуває у напівсвідомому стані. У клініці в нього відкриваються надприродні можливості мандрувати між світом живих та світом мертвих і знаходити там душі наших воїнів.

"Наш фільм присвячений дуже важливим темам – віри, військового братерства, реабілітації воїнів, взаємин батьків і дітей. Ми знімали його, у першу чергу, для наших військових, для тих, хто повертається з фронту у важкому стані, і для того, щоб люди розуміли, як війна руйнує здоров’я наших захисників. Також наш фільм про підтримку та порозуміння, а ще, за всієї важкості теми, він дає надію", - розповіла продюсерка "Солдатика" Тетяна Лазарева.

Гостями показу стали бійці 101 ОБрО ГШ та 8-го окремого батальйону, а також Олексій Розумов, автор оповідання "93%", боєць ЗСУ, який приїхав з фронту. У воєнних сценнах знімались актори Дмитро Сова і Олександр Баєв, які зараз служать в ЗСУ і не змогли приїхати до Києва. Творці фільму розповіли, що графік зйомок підлаштовували так, щоб Дмитро та Олександр могли взяти в них участь під час відпустки або ротації.

Фільм "Солдатик" став одним з переможців мистецького конкурсу на виробництво серіалів та фільмів сучасної тематики, який провело державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України". Події фільму розгортаються на фронті і в клініці, але основна увага авторів сконцентрована на наслідках війни, на тому, де знаходити підтримку в такі важкі часи, як переживати загибель рідної людину і як не втрачати надію.

"Усвідомлення суспільством викликів, про які йдеться у фільмі "Солдатик", дуже важливе для нас сьогодні. І мова аудіовізуального мистецтва – один з механізмів, який може в цьому допомогти. Саме тому держава, навіть в умовах повномасштабної війни, знаходить можливість підтримувати виробництво контенту, який документує наш сьогоднішній досвід, допомагає осмислювати та переживати його саме зараз. Адже за рік чи два ми вже багато що сприйматимемо інакше", - зауважила генеральна директорка ДП "МПІУ" Юлія Островська.

"Солдатик" - режисерський дебют Данила Дедкова. Звертаючись до військових-гостей показу зі словами подяки, він розповів, що це фільм про воїнів, які "роблять наш світ світом добра". Виконавець ролі побратима головного героя Григорій Бакланов зауважив, що "Солдатик" - це "дуже жива, неплакатна і нешаблонна історія про вторгнення і сьогоднішню війну, зроблена з любов’ю, вдячністю і заради життя". Сергій Деньга, який зіграв Чиновника, наголосив, що у фільмах про нашу війни, потрібно бути дуже обережними і відповідальними. Сергій Калантай, виконавець ролі Лікаря розповів про надзвичайну творчу атмосферу під час зйомок.

Під час зйомок команда фільму провела благодійний збір на авто для ЗСУ, а під час показу - оголосила збір для придбання термозахисту, і вже сьогодні відправила 20 спальників до одного з підрозділів ЗСУ.

Тизер фільму "Солдатик" за посиланням:

Фільм "Солдатик" виготовлено на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Виробник - продюсерська агенція "ASSA", продюсерка - Тетяна Лазарева, режисер - Данило Дедков, оператор постановник - Тетяна Дудник, художник - Володимир Романов, композитор - Владлен Пупков.

У ролях: Сергій Калантай, Сергій Деньга, Григорій Бакланов, Павло Шпегун, Владлена Марчак, Анна Бирзул.

Як повідомлялось раніше, у 2023 році, за підтримки держави, знято великий пакет патріотичних серіалів, фільмів, документальних проєктів, які відображають реалії українського сьогодення і показують різні сторони життя країни, що воює, та її громадян. З метою зробити цей контент доступним для якнайширшого кола українців, державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" запрошує до співпраці телеканали, діджитальні платформи (отт-сервісіви), дистриб’юторські компаній.