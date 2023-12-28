Розстріл українських полонених під Роботиним: з якої бригади бійці [ Редагувати ]
Під Роботиним у Запорізькій області стали жертвами російських загарбників українські військовополонені. Це були бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ, які були розстріляні під час неправомірної окупації.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Невстановлені особи з числа військовослужбовців ЗС рф чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту.
За даними Десантно-штурмових військ, троє розстріляних військовослужбовців є бійцями 82 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗС України. Вони вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості.
Дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Рано чи пізно, військові злочинці з російської Федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом.
"Невстановлені особи з числа військовослужбовців ЗС рф чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту", - сказано в повідомленні.
За даними Десантно-штурмових військ, троє розстріляних військовослужбовців є бійцями 82 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗС України. Вони вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості.
Дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Рано чи пізно, військові злочинці з російської Федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом.
Нагадаємо, що до розстрілу українських військовополонених у Запорізькій області можуть бути причетні окупанти з 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії рф. Вона також відома як "Псковська десантна дивізія".
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