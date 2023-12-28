В Одесі чоловік узяв у заручники жінку з дитиною [ Редагувати ]
В Одесі чоловік захопив у заручники жінку та дитину в одному з багатоповерхових будинків, спричинивши необхідність проведення поліцейською службою спеціальної операції. Про це повідомляє "Думська".
Зазначається, що подія трапилася у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип. Чоловік, імовірно в наркотичному сп'янінні, захопив жінку з 13-річною дитиною. Мешканців під'їзду довелося евакуювати.
За деякими даними, нападник - військовий, і він був озброєний.
Видання пише, що на місці подій залишаються рятувальники, бійці поліцейського спецпризначенця, які звільнили заручників, представники військової служби правопорядку (що побічно підтверджує участь в інциденті військового), а також багато поліції і медики.
Крім того, розкладені ноші, однак, за твердженням лікарів, це лише застереження, медична допомога нікому не потрібна.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир. В результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Родина дивом залишилась ціла. Відкрито збір на допомогу сімʼї.
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