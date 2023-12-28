З початку повномасштабного вторгнення кількість студентів у цьому виші зросла вдвічі.

Робота, навчання та зрештою житло. Це головні потреби внутрішніх переселенців. У Луцьку навчальний корпус університету переобладнали на гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб. Реконструкцію профінансували європейські благодійники. Під ці потреби виділили спеціальний грант на понад півтора мільйона євро. Нове помешкання стане прихистком для майже двох сотень новоселів. Кого поселили й в яких умовах - далі у сюжеті.

Я продовжую працювати, і кожного дня я викладаю уроки.

Пані Ольга працює вчителькою математики у Харківському ліцеї. Для своїх учнів проводить онлайн уроки із Луцька.

Бачите, в мене є камера. Ця камера підключена до маленького комп'ютера. Оце працює як дошка.

Торік у березні подружжя Рябчикових змушене було покинути рідний Харків, який тоді сильно бомбили. Виїжджали, як і більшість харків’ян, евакуаційними потягами.

Ольга Рябчикова, переселенка з Харкова:

Страхіття. Повні вагони. Люди стоять, сидять. Ми сиділи в тамбурі - на сходах. Отак всі сидять, і всі молились.

Рік тому Ольга та Микола оселилися в Луцьку. Нещодавно отримали сімейну кімнату у гуртожитку Луцького національного технічного університету. У цьому виші чоловік працює викладачем.

Микола Рябчиков, переселенець з Харкова:

Ми ще молоді, чому би не почати життя спочатку. У всяких обставинах негативних, звісно, це більше негативні обставини, треба шукати й позитивне. Я вже працював років тридцять на одному місці, а тут одразу якісь нові плани.

У цьому гуртожитку облаштували кімнати для родин викладачів і студентів, які змушені були тікати від війни.

Кімната в нас на двох. Все прекрасно, все шикарно. В нас є свій холодильник на двох, свої два ліжка, шафи, столи, за якими можна писати пари.

Аліна та Ірина до Луцька приїхали торік з Гуляйполя, що на Запоріжжі.

- Стріляли, було страшно. Не було світла, води, опалення. - Весняний семестр, і освіта далі також потрібна. - Не було інтернету, і тому мама сказала, що виїжджаємо, щоб далі навчатися.

Та за кордон дівчата їхати не схотіли, оселилися у Луцьку і вступили у місцевий виш. Тепер живуть у цьому реконструйованому гуртожитку. Тут сучасні санвузли, пральні та кухні. Усього понад пів сотні кімнат.

Ірина Вахович, ректорка Луцького національного технічного університету:

За рік ми повністю переобладнали з учбово-лабораторного корпусу на нинішній сучасний модерновий гуртожиток. Близько ста студентів в нас є зі статусом внутрішньо переміщених. І маємо серед професорсько-викладацького складу приблизно сім сімей.

Реконструкцію профінансувала європейська організація НЕФКО. Вона виділила під ці потреби грант розміром мільйон шістсот шістдесят тисяч євро.

Клое Алліо, керівниця відділу програм зовнішньої допомоги Представництва Європейського Союзу в Україні:

Ми підтримуємо Україну від початку війни й намагаємося спрямувати необхідну допомогу для ваших міст. І бачимо, як громади підтримують внутрішньо переміщених українців, тому й надалі продовжуватимемо цю співпрацю.

З початку повномасштабного вторгнення кількість студентів у цьому виші зросла вдвічі. Тут прийняли й колег з Донецького національного технічного університету, який ще на початку повномасштабної війни переїхав на Волинь. Відтак, роблять усе можливе, аби й навчання, і життя на новому місці було комфортним.

От якось припала ця квартира. Хоч в Харкові в нас трикімнатна, великогабаритна…

Подружжя харків'ян готується зустрічати гостей.