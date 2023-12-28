Село Біленьке в Запорізькій області потрапило під обстріл з артилерії, властивого російським терористам. Цей напад призвів до непоправних втрат, загинули двоє мирних мешканців, а також є поранені серед населення.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Обстріл відбувся близько об 11:40. Ворог вдарив по береговій лінії річки Дніпро в селі Біленьке.

Внаслідок обстрілу російськими терористами загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено. Вибуховою хвилею пошкоджено автівку. Співчуття рідним загиблих.

Нагадаємо, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.