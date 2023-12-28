Укриття в Дніпрі: чи здатні вони захистити містян [ Редагувати ]
Яскравий приклад Дніпро. Місто-мільйонник. З початку повномасштабного вторгнення у місті на тепер облаштовано близько 200 укриттів у навчальних закладах. Додатково у громадських місцях встановили понад 100 мобільних сховищ. Чи дійсно вони здатні захистити дніпрян і в яких умовах перечікують повітряні тривоги люди? Наша знімальна група перевірила укриття різних типів. Подробиці далі.
Наша школа розрахована на 800 учнів. Це наша потужність. Ми вчимося у дві зміни, чому? Тому що ми не можемо за один раз розмістити всіх дітей, які вчаться за змішаною формою в укритті.
Нині у навчальному закладі лише вчителі, у дітей - канікули.
Коли оголошується повітряна тривога, наш адміністратор дає три короткі дзвінки.
І це лунає не навчальна тривога - у повітря здійнялися ворожі літаки. До сховища прямуємо і ми. Дорогою пані Наталія розповідає, укриття має кілька входів і виходів - шлях з класу до сховища у школярів займає не більше 5 хвилин.
Школа зведена майже 35 років тому - укриття тут на 500 квадратних метрів. Це зараз його можна сміливо назвати сховищем, бо каже директорка, ще два роки тому воно було схоже на склад.
Наталія - директорка навчального закладу:
На початку тут було просто підвальне приміщення, де ми зберігали всі використанні, не потрібні нам речі. У нас для того, щоб звідти щось винести, стояла черга у дворі, і вони все це виносили. Дуже допомогли.
До розчищення підвалу долучилися батьки. Скільки тонн сміття було вивезено, навіть не рахували. Далі підрядна організація облаштовувала тут все - стіни, підлогу, вентиляцію, освітлення, протипожежну сигналізацію.
Наталія - директорка навчального закладу:
Всі вимоги, які є до укриття, вони виконані. Це була і Держсанепідслужба наша, і ДСНС, і пожежники з департаменту.
В цьому укритті може вільно розміститися до 400 людей. Окрім школярів та вчителів - і місцеві жителі.
Анастасія - жителька Дніпра:
Коли підіймали літаки та коли були масовані обстріли, тоді ми приходили, спускались в укриття і пересиджували, і годину, і дві бувало таке.
Під час минулорічних блекаутів - укриття слугувало і пунктом незламності. Є тут і генератор, і вай-фай. Доступ цілодобовий. За порядком тут стежить охорона.
Наталія - директорка навчального закладу:
Вони зараз відповідають за те, щоб було весь час відкрито, щоб був доступ, відповідають дисципліну, слідкують за порядком, як себе ведуть дорослі. Слідкують за матеріальними цінностями.
На сьогодні у Дніпрі організовано більше 200 укриттів у навчальних закладах. Їх облаштування коштувало міському бюджету у майже 500 мільйонів гривень.
Олена Мендалюк - кореспондентка:
Сквер "Прибережний" - один з головних новорічних локацій, де на свята збираються сотні дніпрян та гостей міста. Аби у разі тривоги вони були у безпеці, тут встановили укриття.
Це залізобетонне мобільне сховище. Стіни в ньому завтовшки 20 сантиметрів.
- Захистить містян від осколків, ударної хвилі. - Скільки тут секцій і скільки людей тут може знаходитися? - Тут 8 секцій і до 40 чоловік.
Тут є світло, лавки для сидіння, на стінах плакати для підняття духу.
Але, говорять управлінці, такі мобільні укриття часто піддаються вандалізму. Злочинці, то псують лавки...
У нас люди… Просто переламують або спалюють.
То крадуть світильники, чи знімають двері, замки, або взагалі підбирають ключі й навмисно їх замикають.
Комунальники вже вигадали...
- Щоб не закривали на ключ сховище. Ось воно відчиняється, замок працює. - Це вже ваші секретики, які ви розказувати не будете? Так.
А це замінюють біотуалет, він тут простояв лише кілька днів. Та вандали зламали замок.
Аби виправляти всю шкоду в укриттях - комунальники щомісяця витрачають майже 300 тисяч гривень.
Сергій Оберемок, головний інженер комунального підприємства:
По місту встановлено 123 штуки, з них 36 встановлено у 2022 році, 86 встановлено у 2023 році, і 36 на позиціях військових встановлено.
Мобільні укриття встановлюватимуть по місту й у 2024 році. Кількість не розголошують, кажуть, все залежить від заявок містян.
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