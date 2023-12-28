В цьому укритті може вільно розміститися до 400 людей.

Яскравий приклад Дніпро. Місто-мільйонник. З початку повномасштабного вторгнення у місті на тепер облаштовано близько 200 укриттів у навчальних закладах. Додатково у громадських місцях встановили понад 100 мобільних сховищ. Чи дійсно вони здатні захистити дніпрян і в яких умовах перечікують повітряні тривоги люди? Наша знімальна група перевірила укриття різних типів. Подробиці далі.

Наша школа розрахована на 800 учнів. Це наша потужність. Ми вчимося у дві зміни, чому? Тому що ми не можемо за один раз розмістити всіх дітей, які вчаться за змішаною формою в укритті.

Нині у навчальному закладі лише вчителі, у дітей - канікули.

Коли оголошується повітряна тривога, наш адміністратор дає три короткі дзвінки.

І це лунає не навчальна тривога - у повітря здійнялися ворожі літаки. До сховища прямуємо і ми. Дорогою пані Наталія розповідає, укриття має кілька входів і виходів - шлях з класу до сховища у школярів займає не більше 5 хвилин.

Школа зведена майже 35 років тому - укриття тут на 500 квадратних метрів. Це зараз його можна сміливо назвати сховищем, бо каже директорка, ще два роки тому воно було схоже на склад.

Наталія - директорка навчального закладу:

На початку тут було просто підвальне приміщення, де ми зберігали всі використанні, не потрібні нам речі. У нас для того, щоб звідти щось винести, стояла черга у дворі, і вони все це виносили. Дуже допомогли.

До розчищення підвалу долучилися батьки. Скільки тонн сміття було вивезено, навіть не рахували. Далі підрядна організація облаштовувала тут все - стіни, підлогу, вентиляцію, освітлення, протипожежну сигналізацію.

Наталія - директорка навчального закладу:

Всі вимоги, які є до укриття, вони виконані. Це була і Держсанепідслужба наша, і ДСНС, і пожежники з департаменту.

В цьому укритті може вільно розміститися до 400 людей. Окрім школярів та вчителів - і місцеві жителі.

Анастасія - жителька Дніпра:

Коли підіймали літаки та коли були масовані обстріли, тоді ми приходили, спускались в укриття і пересиджували, і годину, і дві бувало таке.

Під час минулорічних блекаутів - укриття слугувало і пунктом незламності. Є тут і генератор, і вай-фай. Доступ цілодобовий. За порядком тут стежить охорона.

Наталія - директорка навчального закладу:

Вони зараз відповідають за те, щоб було весь час відкрито, щоб був доступ, відповідають дисципліну, слідкують за порядком, як себе ведуть дорослі. Слідкують за матеріальними цінностями.

На сьогодні у Дніпрі організовано більше 200 укриттів у навчальних закладах. Їх облаштування коштувало міському бюджету у майже 500 мільйонів гривень.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

Сквер "Прибережний" - один з головних новорічних локацій, де на свята збираються сотні дніпрян та гостей міста. Аби у разі тривоги вони були у безпеці, тут встановили укриття.

Це залізобетонне мобільне сховище. Стіни в ньому завтовшки 20 сантиметрів.

- Захистить містян від осколків, ударної хвилі. - Скільки тут секцій і скільки людей тут може знаходитися? - Тут 8 секцій і до 40 чоловік.

Тут є світло, лавки для сидіння, на стінах плакати для підняття духу.

Але, говорять управлінці, такі мобільні укриття часто піддаються вандалізму. Злочинці, то псують лавки...

У нас люди… Просто переламують або спалюють.

То крадуть світильники, чи знімають двері, замки, або взагалі підбирають ключі й навмисно їх замикають.

Комунальники вже вигадали...

- Щоб не закривали на ключ сховище. Ось воно відчиняється, замок працює. - Це вже ваші секретики, які ви розказувати не будете? Так.

А це замінюють біотуалет, він тут простояв лише кілька днів. Та вандали зламали замок.

Аби виправляти всю шкоду в укриттях - комунальники щомісяця витрачають майже 300 тисяч гривень.

Сергій Оберемок, головний інженер комунального підприємства:

По місту встановлено 123 штуки, з них 36 встановлено у 2022 році, 86 встановлено у 2023 році, і 36 на позиціях військових встановлено.

Мобільні укриття встановлюватимуть по місту й у 2024 році. Кількість не розголошують, кажуть, все залежить від заявок містян.