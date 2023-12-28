Єрмак поговорив з Сіярто про зустріч Зеленського та Орбана [ Редагувати ]
У четвер, 28 грудня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.
За словами Єрмака, вони обговорили майбутню зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського.
У продовження розмови президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому.
Раніше український президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко щодо російського удару по Херсону.
по темі
У четвер, 28 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", НГУ Михайло Крижанівський розповів, чи може противник зараз наступати широким фронтом
Під Роботиним у Запорізькій області стали жертвами російських загарбників українські військовополонені
У четвер, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох нових глав обласної адміністрації
Сьогодні, 28 грудня, активісти громадської ініціативи "Українська Солідарність" спільно з ГО "Українське козацтво" провели козацьке віче на якому зібрали представників усіх регіонів України
У четвер, 28 грудня, вдень в місті Миргород, що розташоване в Полтавській області, стався вибух, що викликав стурбованість серед місцевих мешканців