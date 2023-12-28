рф готує гібридну компанію проти України - ГУР [ Редагувати ]
російська федерація планує запустити нову велику інформаційно-психологічну кампанію, фокусуючись на темі "президентських виборів".
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
В середині грудня 2023 року в Москві відбулось засідання так званого інституту країн СНД. Інститут, зі свого боку, перебуває під контролем російського диктатора Володимира Путіна й фінансується з бюджету країни-терориста. Темою зібрання стала війна проти України.
Під час обговорення експерти дійшли висновку, що наше військове командування нібито перейшло до позиційної оборони з метою:
- зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;
- зміцнення оборонних ліній;
- посилення системи ППО;
- накопичення боєприпасів;
- формування боєздатного резерву.
російські експерти переконані у тому, що сценарій унеможливить подальше захоплення України силовими методами.
Відтак у середовищі кремлівських аналітиків наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві.
Зокрема під час зустрічі лунали заклики до чергової інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України щодо теми "президентських виборів".
Мета кампанії - підірвати легітимність президента України та керівництва нашої держави серед країн, які начебто є союзниками й партнерами росії, і - якщо вийде - серед українських громадян.
Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.
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