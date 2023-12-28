І хоч нині повітряних тривог немає - в укритті зібралися місцеві.

Укриття й артпростір одночасно. У Кривому Розі відкрили експериментальний об'єкт цивільної безпеки. Стіни будівлі з великого бутового каменю, що створює атмосферу середньовічного замку. На стінах розміщені репродукції картин видатних художників. Більше про таке незвичне укриття розкаже Олена Мендалюк.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

Кам'яні стіни, як у замках середньовіччя, розвішані картини й грає класична музика. Ні, це не картинна галерея, це експериментальне укриття у Кривому Розі.

Створили його у підвальному приміщенні палацу культури. Цьогоріч йому виповнилося 65 років.

Іван Коровко - директор палацу культури:

Дане приміщення використовувалося виключно для опалення. Тут були вікна спеціального характеру для подання вугля, і тут були котельні.

Аби створити зі старовинної котельні сучасне укриття - знадобилося 3 місяці й майже 2 мільйони гривень, розповідає директор. Найважче було пробити граніт, на якому стоїть будівля.

Іван Коровко - директор палацу культури:

Вглиблялося приміщення і зростали обсяги щодо вивозу породи, тому що це є цокольний поверх, і дуже важко було розробляти саме цю місцину, але ми впорались і зробили ось таке гарне укриття.

Одночасно тут може розміститися майже півтори сотні людей. Кожна кімната схожа на виставкову залу - на стінах картини. Усього представлено більше 30 полотен, як європейських, так і криворізьких художників. До кожної картини створили відеоролик, його можна переглянути відсканувавши QR-код.

Беремо включаємо камеру, наводимо на QR-код, натискаємо на ютуб, у відеоролику розказується про автора картини, розказується, при яких обставинах малювалась ця картина, і звісно, що бачив у цій картині автор, коли малював.

І хоч нині повітряних тривог немає - в укритті зібралися місцеві. Кажуть, досить неочікуваний підхід до створення сховищ.

Дарина - жителька Кривого Рогу:

Зараз достатньо важкі часи. Тут можна одночасно бути в безпеці, і також трохи перезавантажитися. Подивитися, в культуру поринути й відпочити звісно.

Сергій Мілютін - заступник міського голови Кривого Рогу:

Окрім того, ми тут будемо проводити заходи з психологами, спеціально також ми тут будемо проводити багато культурних заходів. Тому ми це називаємо не укриття, а артпростір "Штольня".

Також тут передбачили окрему кімнату для матері та дитини. На випадок довготривалої тривоги - вбиральні та старлінк. Артпростір "Штольня "- це експериментальний проєкт. Модернізовувати сховища у Кривому Розі намагатимуться і надалі.

Олександр Вілкул - голова ради оборони Кривого Рогу:

Зараз у Кривому Розі сертифікованих ДСНС укриття - 326, крім того, 200 пунктів незламності, тому ми намагаємося створити не лише безпечні умови, а й умови, які покращують ментальне здоров'я.

Кривий Ріг під постійною атакою росіян. На місто окупанти чи не щодня випускають і ударні безпілотники, і ракети. В наступному 2024 році у місті планують додатково створити ще майже сотню укриттів.