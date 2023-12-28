Агентство Moody's Investors Service знизило прогноз кредитного рейтингу Китаю до негативного, що свідчить про загальні труднощі на ринку. Це викликає уповільнення та переосмислення стратегій у багатьох міжнародних банківських корпораціях, включаючи Citigroup Inc. та Credit Suisse, пише у себе в Facebook засновник Universal Financial Assistantта адвокатського бюро "Лимар і Партнери" Олександр Лимар.

"У той час, як глобальні економічні перспективи здаються нестабільними, особливо в Китаї, деякі компанії відчувають оптимізм та можливості для розвитку. Потрясіння на ринку нерухомості Китаю та зниження ділової впевненості впливають на багатьох гравців, але є й ті, хто бачить світло в кінці тунелю", - зазначає експерт.

Водночас, пише Лимар, японська економіка показує ознаки стійкості. За словами CEO японської Daiwa Securities Group Inc. Сейдзі Наката, Японія "повністю уникла" дефляції, сприяючи оптимізму щодо майбутньої економічної політики країни.

Лимар зазначає, що попри зниження в Китаї, Daiwa Securities залишається оптимістичною. "З планами на підвищення зарплат своїм працівникам та амбітними планами на майбутнє, Daiwa демонструє, що навіть у складних часах можуть бути можливості для зростання", - пише він.

На думку Лимаря, приклад Daiwa Securities може засвідчити, що "гнучкість та адаптивність є ключовими для успіху в глобальній економіці", а також "надихнути багатьох під час цих непевних часів".

Нагадаємо, раніше Олександр Лимар зазначав, як українці зуміли стабілізувати економікукраїни завдяки унікальній звичці, та як Україна продовжує лідирувати у сфері інноваційних технологій, демонструючи стійкість і гнучкість бізнесу навіть під час війни.