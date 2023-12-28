У четвер, 28 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", НГУ Михайло Крижанівський розповів, чи може противник зараз наступати широким фронтом.

Ні, на цей момент противник не має можливостей наступати дуже широким фронтом. Він обирає певні напрямки, спочатку вони перевіряються розвідкою бою, спостереженнями, розвідувальними данними. Йде стара традиція, де токно - там і рветься. Де є проблеми, противник намагається зосереджувати всі засоби, щоб вести наступально-силові дії та розвинути успіх.

Також він розповів, що з ресурсами зараз у ворога.

Все дуже просто насправді саме людський ресурс завжди виснажується швидко, адже людина не залізна, це не машина. Біда в тому, що ресурсу людського в рф дуже багато, різної категорії, яких вони гонять з усіх кутків росії, платять їм великі гроші, проводять серйозні дисциплінарні рішення щодо відказників, які відмовляються йти. По ресурси, якщо в них і буде затримка, вони все одно зможуть проводити наступальні дії.

Також він додав, що стосовно засобів, у них дуже мало проблем. Держава все видає їм, партнери надають безліч літальних апаратів.